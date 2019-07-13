Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1883
EURO
6.4543

40 yıl sonra buluştular

Aynı liseden 40 yıl önce mezun olanlar düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.

40 yıl sonra buluştular

Aynı liseden 40 yıl önce mezun olanlar düzenlenen etkinlikle bir araya geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:58
40 yıl sonra buluştular

40. yıl buluşmasına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tokel’in yanı sıra 1977, 78, 79, 80 ve 81 yıllarında mezun olan çok sayıda kişi katıldı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 40 yıl önce okuldan mezun olanlar birbirleri ile hasret gidererek, eski günleri yâd etti.

Osmancık Lisesi mezunları etkinliğinde oluşturulan panolarda okul yılları ve çeşitli tarihlere ait mezuniyet fotoğrafları da yer aldı. Fotoğraflara bakarak eski günleri anımsayan mezunlar zaman zaman da duygulu anlar yaşadı. Farklı meslek sahibi mezunlar 40 yıl aradan sonra sıra arkadaşları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

O dönemde lisede öğretmenlik yapan bazı öğretmenlerin de katıldığı mezunlar buluşmasında öğretmenlere plaketler takdim edildi.

Sosyal medya üzerinden birbirleri ile irtibata geçerek bu sene ilki yapılan ve yaşatılması beklenen mezunlar etkinliği hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Yaralı çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu
Yaralı çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu
Osmancık’ta restorasyon talebini yerinde ilettiler
Osmancık’ta restorasyon talebini yerinde ilettiler
Ayşe Kıvıl vefat etti
Ayşe Kıvıl vefat etti
Elektrikli motosiklet yoldan çıktı: 1 yaralı
Elektrikli motosiklet yoldan çıktı: 1 yaralı
Yukarızeytinliler şenlikte buluştu
Yukarızeytinliler şenlikte buluştu
Osmancık’ta metruk binalar yıkılıyor
Osmancık’ta metruk binalar yıkılıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim