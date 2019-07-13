40 yıl sonra buluştular

40. yıl buluşmasına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tokel’in yanı sıra 1977, 78, 79, 80 ve 81 yıllarında mezun olan çok sayıda kişi katıldı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte 40 yıl önce okuldan mezun olanlar birbirleri ile hasret gidererek, eski günleri yâd etti.

Osmancık Lisesi mezunları etkinliğinde oluşturulan panolarda okul yılları ve çeşitli tarihlere ait mezuniyet fotoğrafları da yer aldı. Fotoğraflara bakarak eski günleri anımsayan mezunlar zaman zaman da duygulu anlar yaşadı. Farklı meslek sahibi mezunlar 40 yıl aradan sonra sıra arkadaşları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

O dönemde lisede öğretmenlik yapan bazı öğretmenlerin de katıldığı mezunlar buluşmasında öğretmenlere plaketler takdim edildi.

Sosyal medya üzerinden birbirleri ile irtibata geçerek bu sene ilki yapılan ve yaşatılması beklenen mezunlar etkinliği hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. (Haber Merkezi)