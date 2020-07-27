Son Dakika

3 otomobil kavşakta çarpıştı

Çorum'un Osmancık ilçesi Samsun yolu çıkışındaki kavşakta 3 otomobil birbiri ile çarpıştı.

Osmancık 27.07.2020, 23:53
65
3 otomobil kavşakta çarpıştı

Kaza Osmancık ilçesi İstanbul-Samsun D-100 karayolu Karakaşlar Akaryakıt istasyonu yanındaki kavşakta meydana geldi. Kavşaktan D-100 karayoluna çıkmaya çalışan otomobille İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden otomobiller çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, otomobiller de maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle İstanbul-Samsun D-100 karayolunda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırınca trafik normal akışına döndü.

(Mustafa ULUSOY)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
21°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 28 Temmuz 2020
İmsak 03:40
Güneş 05:26
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:08
Yatsı 21:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@