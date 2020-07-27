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3 otomobil kavşakta çarpıştı
Çorum'un Osmancık ilçesi Samsun yolu çıkışındaki kavşakta 3 otomobil birbiri ile çarpıştı.
Osmancık 27.07.2020, 23:53
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Kaza Osmancık ilçesi İstanbul-Samsun D-100 karayolu Karakaşlar Akaryakıt istasyonu yanındaki kavşakta meydana geldi. Kavşaktan D-100 karayoluna çıkmaya çalışan otomobille İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden otomobiller çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, otomobiller de maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle İstanbul-Samsun D-100 karayolunda kısa süreli aksamalar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırınca trafik normal akışına döndü.
(Mustafa ULUSOY)
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