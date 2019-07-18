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15 Temmuz Sergisi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Sergisi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:20
15 Temmuz Sergisi

Osmancık Kaymakamlığı organizesiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçede açılan fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Osmancık Beyler Çelebi (Büyük Cami) önünde gerçekleştirilen ve 15 Temmuz’da yaşanan olayların fotoğraflarının yer aldığı sergi Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Tevik Kara, Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, daire ve kurum müdürleri tarafından gezildi.

(Haber Merkezi)

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