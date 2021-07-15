15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Etkinlikleri kapsamında ilk olarak Asri Mezarlık’ta bulunan Şehitlik ziyaret edildi. Burada tüm Şehitler ve 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşlar için Kur'an-ı kerim tilaveti okundu. İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın’ın yaptığı duanın ardından programa katılan protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlikte yapılan törenin ardından Beyler Çelebi Camii’nde Mevlid-i Şerif okundu, namaz sonrası ise 15 Temmuz akşamı ve demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflar ile öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi. Şehitlik ziyareti ve fotoğraf sergisine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar, Cumhuriyet Savcıları Yunus Dönmez ve İsmet Turgut Gülşen, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Burak Yahşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Sarı ve gaziler, STK ve siyasi partilerin ilçe başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.