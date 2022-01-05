1 kişinin öldüğü kaza kameralara yansıdı
Çorum’un Osmancık ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazası kameralara yansıdı.,
Osmancık 05.01.2022, 18:40 05.01.2022, 19:01
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Kaza, hafta sonu İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum Kavşağı’nda meydana gelmişti. İstanbul istikametinden Merzifon istikametine seyir halinde olan Mehmet Emül idaresindeki 34 AH 5025 plakalı otomobil ile Çorum’dan ilçeye gelmekte olan Ramazan Demir yönetimindeki 19 ABP 920 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Güzel Emül kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Kaza kamerada
Kent Güvenliği Yönetim Sistemine kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kazada otomobil hafriyat yüklü kamyona çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon kavşak içerisinde sürükleniyor.
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