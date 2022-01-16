Yuva kuracak çiftlere iç ısıtan destek

Çorum'un Ortaköy ilçesinde Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu Adulhamit Mutlu tarafından hayata geçirilen “Mutlu Yuvalar Umutlu Yarınlar” projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi çiftlere 26 parçadan oluşan çeyiz seti hediye ediliyor. Çeyiz setinde elektrikli küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, ev tekstili ürünleri bulunuyor. Hayata geçirilen proje ile evlenecek olan çiftlerin en temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Kaymakam Abdulhamit Mutlu, yuva kurmak isteyen dar gelirli vatandaşlara destek olmak ve mutluluklarına ortak olmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Çeyiz setinin 26 parçadan oluştuğunu dile getiren kaymakam Mutlu, sette en temel ihtiyaçları karşıladıklarını ifade etti.