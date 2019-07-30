Yoldan çıkarak kamyona çarptı

Alınan bilgiye göre Çorum Ortaköy Karayolu Karacaköy yolu mevkiinde yaşanan olayda Çorum istikametinden Ortaköy istikametine seyir halinde bulunan D.A (33) isimli kadın sürücü yönetimindeki otomobil aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik sonucu tali yoldan çıkan S.K (58) yönetimindeki kamyona sağ tarafından çarptı.

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan S.Ö (50), İ.A (14), M.A (1), B.Ö (3) ve E.A (8) isimli yolcular yaralanarak 112 sağlık ekiplerince Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)