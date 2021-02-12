Yaylacık bu projelerle bambaşka olacak

“Mezarlık, köy ilkokulu ve Demirci Baba” türbesiyle ilgili 3 ayrı proje hazırlanırken, toplam maliyeti 50 bin Euro olan projelere Mayıs ayından başlanılmak üzere tüm hazırlıkların yapıldığı açıklandı.

Projelerin hayata geçirilmesi için başta devlet olmak üzere, işverenler, esnaf ve tüm sivil toplum örgütlerinden destek beklenildiği ifade edilirken, söz konusu projeler için Çorum Yaylacıklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Avustralya Yaylacıklılar Dostluk ve Dayanışma Derneği, Avrupa-Göpsenliler Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Yaylacık Köyü Muhtarlığı bünyesinde bir komite oluşturuldu.

Projeler için oluşturulan komite tarafından yapılan açıklamada, söz konusu projelerin, derneklerin üyelerinin, Göpsenlilerin ve Göpsen dostlarından gelecek bağış ve katkılarla sırayla başlatılacağı ifade edilirken, projelerle ilgili de şu bilgilere yer verildi:

“İlk projemiz mezarlık, bittiği zaman yolları, ağaçlandırılması, tuvalet ve el yıkama yerleri, cenaze dua alanı, ışıklandırma ve sulama sistemiyle modern bir görünüm alacaktır.

İkinci projemiz, köy ilkokulunun bahçesiyle birlikte köylülerimiz ve dostlarının hizmetine sunulmasıdır. Eski binaların onarım ve bakımı, tuvaletler, çay ocağı, kamelyalar, çocuk bahçesi ve bahçe düzeni bittiğinde, güzel bir dinlenme ve mesire yeri olacaktır.

Üçüncü projemiz Demirci Baba’yla ilgili. Bittiğinde kamelyalar, masalar, kurban kesim yerleri, yemek pişirme ve mangal ocakları, su deposu, tuvaletler, dinlenme ve oturma yerleri, araçların kolayca çıkabilmesi için yollar ve parklarıyla sizlere yakışır bir mesire yeri, Demirci Baba’ya da yakışır bir inanç merkezi olacaktır.

Bağışların durumuna göre ve çok büyük bir olasılıkla 3 projeyi birden başlatacağız.”

“BAĞIŞ VE KATKILARA İHTİYAÇ VAR”

Söz konusu projelerin yurtdışı ve yurtiçindeki Yaylacık derneklerinin denetim ve gözetiminde, Göpsenliler ve dostlarından gelecek bağış ve katkılarla, sırayla hizmete sunulacağının belirtildiği açıklamada, tüm Göpsen dostlarının katkısının beklenildiği bildirildi. (Haber Merkezi)