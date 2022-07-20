Yatırımları istişare ettiler

Ziyarette ilçede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Ortaköy için yaptıklarımız ve neler yapacağımızla alakalı fikir alışverişinde bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

