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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı ziyaret

Ortaköy 09.01.2021, 00:10
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı ziyaret

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ankara’da oturan Ortaköy kökenli hemşehrimiz, Hattuşa ve Doğan Jeotermal Grupları Yönetim Kurulu Başkanı M.Ali Doğan’la birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin’i ziyaret etti. (Haber Merkezi)

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