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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nı ziyaret
Ortaköy 09.01.2021, 00:10
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Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ankara’da oturan Ortaköy kökenli hemşehrimiz, Hattuşa ve Doğan Jeotermal Grupları Yönetim Kurulu Başkanı M.Ali Doğan’la birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin’i ziyaret etti. (Haber Merkezi)
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