Vali Çiftçi’den Ortaköy’e ziyaret

İlk olarak Ortaköy Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Çiftçi, burada Kaymakam Murat Acar, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik ile il ve ilçe idare şube başkanları tarafından karşılandı.

Kaymakamlık binasında yetkililerle bir araya gelen Çiftçi, ilçenin ekonomik yapısı, sahip olduğu tarihi ve turistik değerler ile kamu kurumları hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrasında Ortaköy Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Taner İspir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanlığı ziyareti sonrasında Şapinuva Kazı Evi ve kazı alanını ziyaret eden Vali Çiftçi ve beraberindekiler, Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr.Aygül Süel’den kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi, ilçe ziyareti kapsamında İncesu köyü mesire alanı ve İncesu Kanyonu’nu gezerek burada vatandaşlarla sohbet edip, el emeği göz nuru hazırlanan yöresel ürünleri inceledi.

Vali Çiftçi, Aşdağul Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Çelik’e nezaket ziyaretinde bulunduktan sonra Ortaköy’den ayrıldı.

(Haber Merkezi)