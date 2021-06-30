Vali Çiftçi, Ortaköy’de incelemelerde bulundu

İlçede kurulan Pekmez Üretim tesisini de yerinde inceleyen Vali Çiftçi, üretim tesisinin faaliyete geçirilerek üzüm pekmezi, salça yapımı ve süt toplama merkezi olarak bölgeye ekonomik katkı sağlayacak seviyeye getirilmesi gerektiğini ve bunun için gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir yapmış olduğu açıklamada, “Valimiz Mustafa Çiftçi ile birlikte ilçemizde gerçekleştirdiğimiz proje ve hizmetleri yerinde inceledik. İlçemizde bulunan tesisimizde üzüm pekmezi üretimi, salça yapımı ve kapasite artırımı yaparak süt toplama merkezi olarak bu yıl faaliyete geçirerek bölgenin hizmetine sunacağız, böylelikle İlçemizde istihdamı da artırarak ilçemize ekonomik katkı sağlamış olacağız. Valimiz Mustafa Çiftçi’ye ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun“ dedi.