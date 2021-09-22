Uzunca ve Celep, Tahtasız ile görüştü

İl Muhasibi Nevzat Biçer’in de hazır bulunduğu ziyarette parti çalışmaları ve Ortaköy’ün temel sorunları ele alındı.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uzunca ve Celep’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)

