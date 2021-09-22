Uzunca ve Celep, Tahtasız ile görüştü
CHP Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca ve Aşdağul Beldesinden Yahya Celep, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ortaköy 22.09.2021, 17:27 22.09.2021, 19:28
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İl Muhasibi Nevzat Biçer’in de hazır bulunduğu ziyarette parti çalışmaları ve Ortaköy’ün temel sorunları ele alındı.
İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Uzunca ve Celep’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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