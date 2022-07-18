TKDK’dan Ortaköy çıkarması

Ortaköy’e bilgi alışverişinde ve yatırım konuları hakkında görüşmelerde bulunmak için geldiklerini söyleyen Yalvaçer, bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal turizm ve benzer konularda projelerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Belediye başkanı Taner İsbir de ziyaretten dolayı memnuniyetini belirterek, Ortaköy ziyareti nedeniyle Yalvaçer’e teşekkür etti.

TKDK Çorum İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer ve beraberindekiler, daha sonra Şapinuva ören yeri ve İncesu Kanyonu’nu gezdi.

(Haber Merkezi)

