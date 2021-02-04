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Taner İsbir’den İç Anadolu Belediyeler Birliği ziyareti

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İç Anadolu Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti.

Ortaköy 04.02.2021, 23:03
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Taner İsbir’den İç Anadolu Belediyeler Birliği ziyareti

İsbir, İç Anadolu Belediler Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk ile Ortaköy ilçesine yapılacak olan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk, Başkan İsbir’in ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek kendisine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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