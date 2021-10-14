Taner İsbir, kendini şikayet eden kişilere minibüs tahsis etti

Gecesini gündüzünü ilçeye hizmet için harcayan Başkan Taner İsbir, kendisini mahkemeye şikayet eden hemşehrilerini, mahkemeye tahsis ettiği araçlarla taşıdı.

Ortaköy’de yol açma çalışması yaparken 18 uygulamasına giden Belediye tarafından haksızlığa uğradıklarını iddia eden vatandaşlar, mahkeme duruşmasına maddi imkanları olmadığı için gidemeyeceklerini anlatarak Başkan İsbir’den destek istediler. İsbir de vatandaşlara iki minibüs tutarak Çorum’daki mahkemeye ulaştırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Yol açma yapılırken haksızlığa uğradıklarını iddia eden köylüler bizi mahkemeye verdiler. Ama duruşma günü geldiğinde anladım ki gidiş gelişleri için maddi imkanları yok. Belediye olarak iki minibüs tutarak duruşmaya intikallerini sağladık bunun da bir kamu hizmeti olduğuna inanıyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

