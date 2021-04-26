Taner İsbir görevinin başında

Covid-19’a yakalanan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in tedavisini tamamlayarak görevinin başına döndüğü açıklandı.

10 gün önce soğuk algınlığı nedeniyle Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi’ne müracaatta bulunduğunu ve yapılan teşhisler ile Covid-19’a yakalandığının tespit edildiğini belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “10 gün evimde karantinaya alınarak tedavime devam ettim. Bu arada ilçemdeki hizmetlerin aksamaması için Belediye personelimle sürekli irtibatta oldum. Çok şükür hastalığı da atlattım.

Bu süreç içerisinde telefon ile arayıp soran, mesaj ileten, sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerinde bulunan bütün eş, dost, akraba ve iyi niyet dileklerini gönderen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)