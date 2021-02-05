Taner İsbir'den teşekkür ziyareti

İsbir, Ortaköy ilçesine yapılacak olan nizami futbol sahası, gençlik merkezi ile basketbol ve voleybol sahaları projelerine vermiş olduğu destek nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz'i makamında ziyaret ederek kendisine teşekkür etti.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ise, Başkan İsbir'in ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirterek, Ortaköy ve tüm Çorumlulara selamlarını iletti. (Haber Merkezi)

