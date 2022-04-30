Tahtasız’dan Ortaköy Esnaf Odasına ziyaret

İlçe ziyaretlerini sürdüren Tahtasız, Ortaköy ve Aşdağul beldesine çıkarma yaparken, burada Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda sorun ve talepleri dinledi.

Tahtasız, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, partinin esnaf ve sanatkarlara yönelik projelerinden bahsetti.

Tahtasız, esnaf sorunlarının daha kısa sürede ve etkili bir şekilde çözülmesi için CHP iktidarında “Esnaf Bakanlığı” kurulacağını bildirerek, AVM’lere ve zincir marketlere bir düzen getirileceğini, yerel esnafın iş yapmasının ve ayakta kalmasının sağlanacağını kaydetti.

Esnafın kullandığı kredilerin faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmesini talep eden Tahtasız, CHP iktidarında esnafın çektiği kredilerin faizini tamamen sileceklerini ve ana parayı da yeniden yapılandıracaklarını açıkladı. Esnafın sırtındaki borç yükünü hafifleteceklerini kaydeden Tahtasız, ticaret erbabına kapsamlı bir sicil affı getireceklerinin altını çizdi. Tahtasız, esnaf destekleri sigortası fonu kuracaklarını, kira stopajını kaldıracaklarını, küçük esnafı koruyacaklarını, haksız rekabeti önleyeceklerini bildirdi.

Ziyarete; İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, İl Başkan Yardımcıları Ümit Er ve Duran Arslan da katıldı.

Oda Başkanı Serdar Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.

