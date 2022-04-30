Tahtasız, Ortaköy ve Aşdağul’da dert dinledi.. “En büyük problem zamlar ve işsizlik”

Ortaköy ilçe merkezini, Aşdağul beldesini ve İncesu Köyü’nü ziyaret eden Tahtasız ve beraberindekiler, yoğun ilgiyle karşılanırken, ilçe sakinlerinin en büyük yakınması ise zamlar, alım gücünün düşüklüğü ve işsizlik oldu.

İlçe esnafını ziyaret ederek yaşanan sorunlar ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, CHP iktidarında hayata geçirilecek projeleri paylaştı.

Beraberinde İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Duran Arslan, Burhan Erdem, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ve Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte ilk olarak ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri düzenleyerek vatandaşlarla sohbet eden Tahtasız, daha sonra Aşdağul beldesinde ziyaretlerini sürdürdü. Aşdağul’da sebze-meyve ve gıda pazarını ziyaret ederek halkın nabzını yoklayan Tahtasız, aşırı zamların ve hayat pahalılığının, işsizliğin en büyük sorun olduğunu belirtti.

Tahtasız, üretimin, gıdanın önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin CHP iktidarında üreterek büyüyeceğini vurgulayarak, “izleyeceğimiz politikalarla ekonomide yaratacağımız refahı halkça paylaşacağız. Çalışandan emekliye, işçiden işsize hiç kimse sahipsiz kalmayacak” dedi.

CHP heyeti, esnafa hayırlı işler, bereketli kazançlar temenni ederek, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ve yaklaşan bayramın hayırlar getirmesini diledi.