Suyu donan köye Ortaköy Belediyesi itfaiyesi yetişti

Ortaköy Belediyesi tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılarak Fındıklı Köyü’ne yapılan hizmet ile ilgili özellikle sosyal medya hesaplarından olmak üzere Belediye Başkanlığına çok sayıda teşekkür mesajları geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının; “Sular dondu, hayvanlarımız mahsur kaldı. Devlet baba her zamanki gibi yanımızda. Çorum / Ortaköy Belediyesi teşekkürler” paylaşımı yaptığı gözlendi.

Daima halkın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Ağır hava şartları nedeniyle ilçemize bağlı Fındıklı köyümüzün şebeke suyu ve hayvanların ihtiyacını giderdiği köy çeşmesinin suyunun donduğunun haberini aldık. Su ihtiyacını gidermek için itfaiye aracımız ile birlikte görevli personelimizi Fındıklı köyümüze sevk ettik. Devletimizin ve Belediye Başkanlığımızın daima ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olduğunu hissettirdik. Bu konu ile ilgili de sosyal medya hesaplarımızdan bir çok teşekkür mesajı aldık. Bizlere destek veren, yapılan hizmetimize teşekkür ederek bizlerin gönlüne dokunan kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)