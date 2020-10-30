“Şapinuva Çorum’un vitrini”

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ile üyelerini ilçede ağırlayan ve 6 yıllık başkanlığı döneminde ilçede yapılan çalışmalar başta olmak üzere ilimiz turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Şapinuva antik kenti ile İncesu Kanyonu’nu bizzat gezdirerek bilgiler veren Belediye Başkanı Taner İsbir, “Ekonomik sıkıntılar olsa da, fazla gelişmişlik göstermese de her noktasında tipik bir Anadolu ilçesi kasabası olan Ortaköy’ü ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” diye konuştu.

Ortaköy’de göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan çalışmaları, hedeflediği projeleri ve girişimleri tek tek anlatarak ilçeyi köy hüviyetinden kurtararak modern bir kent haline getirme yolunda hedefe emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Taner İsbir, ilçeyi daha ileriye taşıma noktasında da turizme öncelik verdiklerini bildirdi.

“ÇORUM, SADECE LEBLEBİ VE SANAYİDEN İBARET DEĞİLDİR”

Gezi boyunca gazetecilere rehberlik yapan Belediye Başkanı İsbir, incelemelerin ardından kendi emeği ve göz nuruyla ilçeye kazandırdığı parkta sitem dolu açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerinin görmezden gelindiğini vurgulayan Başkan İsbir sözlerini şöyle sürdürdü: “Çorum sadece leblebiden ibaret bir şehir değil. Çorum, binlerce yıl önce bu topraklarda hüküm sürmüş Hititlerin başkentidir ve bu şehrimiz açısından bulunmaz bir fırsattır. Ama maalesef kendi tarihimizi bilmeyen, görmeyen hemşehrilerimiz var. Turizm bacasız bir fabrikadır ve bu fabrika maalesef iyi çalıştırılamıyor. Şayet Hititlerin ayak izleri Avrupa'da olsaydı, Avrupalılar bu fırsatı çok iyi değerlendirir ve tüm dünya bu şehirlere akın ederlerdi. Biz Çorumlular olarak tanıtım yapamıyoruz. Halen Şapinuva'da yer altı zenginliklerimiz gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Bugün bizim için Mekke ve Kudüs ne ise, Şapinuva da Hititler için aynıdır. Hititler buraya gelerek arınıp hacı oluyorlardı. Ama yine üzülerek söylüyorum ödenek yokluğundan bu zenginliklerimiz hala yeraltında. Kadeş Barış Antlaşması ise dünyada bu topraklarda yapılan ilk barış anlaşması ama biz bu efsane anlaşmayı bile dünyaya duyurmakta zorluk çekiyoruz. Burada bir medeniyet var ve bu medeniyeti hala ayağa kaldırıp gün yüzüne çıkaramıyor ve yeterince tanıtımını yapamıyorsak çok yazık bize.

“ŞAPİNUVA HİTİTLER İÇİN MEKKE KADAR KUTSAL”

Şapinuva Hititler’e başkentlik yapmış, askeri, idari ve dini bir kent. Mezopotomya topraklarından buraya gelenler hacı olmaya geliyor. Dini merkez özelliği şöyle. Bugün Mekke ve Kudüs bizim için ne kadar kutsal ise, Şapinuva’da Hititler için o kadar kutsal. Boğazkale Hattuşa’da genelde aristokrat dediğimiz, siyasetçiler ve sanatçılar ile diğer zümre yaşarken, Şapinuva’da ordu ve diğer halk oturuyor. Hititler burayı nasıl seçmiş bir bakalım. Ortaköy merkezine 2.5 kilometre mesafede bulunan Şapinuva, Çorum’un vitrinidir. Burada 7 bir yıllık bir tarih var. Başkent var. Biz hala neyin peşindeyiz? Bunları iyi irdelememiz iyi konuşmamız lazım. Hititlerin burayı başkent seçmesinin nedenleri var. Tarihte bir millet bir bölgeyi seçerken ilk önce fizyolojik alanları ve güvenlik ihtiyaçlarına göre seçerler. Bu bölgeyi Hititler seçerken, kuzeyinde Karadağlar silsilesi güneyinde de Alan dağları var. Arkasında Gündoğru ve Fığla tepeleri var. Bu topraklar çok verimli topraklardır. Netice itibariyle Hititler burayı seçerken bunları gözönünde bulundurmuştur. Bizim burada kaynak suyumuz vardır. Saniyede 20 litre su çıkıyor Gündoğdu ve Fığla Tepesi’nden. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu bu vadi içinden geçer. Bu vadiyi takip edince 60 kilometre sonra Hattuşa’ya ulaşırsınız. Bu iki tepede kaleleri var. Amasya tarafından bir tehlikeyi önleyebilecek bir yapıdadır. Şapinuva’da bugüne kadar idari bina ile birlikte alışveriş merkezi ve kurban çukurlarının olduğu dini merkez ortaya çıktı. Bölgedeki mimari de döneminin en gelişmiş özelliklerini yansıtıyor.

“HİTİTLERİ TARİHTEN BİR MİLLET DEĞİL VEBA SİLDİ”

Burada 7 bin yıllık bir medeniyetin neler çıkardığını görmelisiniz. Hititler buradan kalkıp Mısır’a savaşa gidiyor ve iki ordu Asi nehri önünde karşılaşıyor. Hititler döneminin en güçlü ordusu. Tam savaşacakları zaman güneş tutulması oluyor birkaç gün sürüyor. İki ordunun komutanları ‘tanrılar savaşmamızı istemiyor’ diyerek Suriye’nin Kadeş bölgesinde dünyanın ilk barış anlaşmasını imzalıyorlar. Mısırlılar burada uyanıklık yapıyor. Vebalı köleleri Hititlere yolluyorlar. Bu bölgede o zaman Sungurlu’nun nüfusundan daha fazla bir nüfus var. Şapinuva bu kadar önemli bir yer. Vebalı kölelerle buraya geliyor Hititliler. Şapihuva şehrinde büyük bir veba salgını başlıyor. O zaman vebanın tedavisi yok. Aynı bugün yaşadığımız Covid-19 salgını gibi. Hititleri tarih üzerinden hiçbir millet silememiştir. Hititler yeryüzünden veba salgını yüzünden yok olmuştur.

“7 BİN YILLIK TARİHİ KULLANAMIYORUZ”

Biz de 7 bin yıllık bir medeniyeti gün yüzüne çıkarma çabasındayız. Şapinuva’da alışveriş mal mübadelesi ile yapılıyor. Ticaret merkezinin girişinde ürünlerin sergilendiği bölümler bulunuyor. Buraya gelenler içeri girmeden ürünü bu bölümde beğeniyor ve içeri girip alabiliyor. Böyle bir sistemi 7 bin yıl önce oluşturan bir medeniyeti gözardı edemeyiz. Burasını farklı bir şekilde dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Ben dünyada bir çok yeri gezdim. Avrupa’da bir çok yerde ortaçağda kullanılan işkence aletlerinden ve odalarından bile turizm geliri elde edilebiliyor.

Biz ise 7 bin yıllık bir tarihi kullanamıyoruz. Ortaköy’ü ve Çorum’u turizmde bir yerlere getirmek için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin ve ilimizin her tarafında farklı güzellikler var. Ortaköy’ün de farklı bir güzelliği ve havası var. Ortaköy’ün özellikle Şapinuva ören yeri ile İncesu Kanyonu gerçekten görülmeye değer yerler. Turizm burada öne çıkıyor. Dünyanın ilk barış anlaşması bu topraklardan çıkmış. İyilik ve medeniyet bu topraklarda boy gösterip filizlenmiş. Geçmişin ve tarihin bize verdiği bir mecburiyetimiz var. Bu medeniyeti canlı tutmak. Bu devi uyandırmak ve ayağa kaldırmak için bize görev düşüyor. Şapinuva Çorum’un vitrini olabilecek bir yer. Buraya yapılacak her yatırım Çorum turizmine de büyük katkılar sağlar”

(Haber Merkezi)