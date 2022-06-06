Samsunlu muhtarlar Ortaköy’ü ziyaret etti

Samsunlu muhtarları ağırlayarak, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan Belediye Başkanı Taner İsbir, “Muhtarlarımız demokrasinin mihenk taşı, devlet ile vatandaş arasında bir köprü, vatandaşlarımıza hizmetin ilk kapısıdır. Ziyaretçi muhtarlarımızı ilçemizde misafir etmekten son derece mutluyuz. Kendilerine yapmış olduğu çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

