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Pazar alanı bağlantı yolları asfaltlandı

Ortaköy Belediye Başkanlığı’nın yaptığı kapalı pazar alanı bağlantı yollarına asfalt serim işi yapıldı.

Ortaköy 23.10.2020, 21:01
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Pazar alanı bağlantı yolları asfaltlandı

Belediyelerinin imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen bunları bahane görmeden ilçeyi modern bir kent haline getirme adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, bu kapsamda kapalı Pazar alanının bağlantı yollarının asfaltının atıldığını kaydetti.

Başkan İsbir bu konuda destek olan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Bölge Müdürü Murat Gönenli ve sahada çalışan personele ilçesi adına teşekkürlerini sundu.

(Haber Merkezi)

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