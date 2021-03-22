Ortaköy’ün “özel” konukları

Çorum Spastik ve Zihinsel Engelliler Koruma Derneği, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir'in özel misafiri olarak Ortaköy ilçesini ziyaret etti.

Çorum'da ikamet eden engelli çocuklar ve aileleri, Spastik ve Zihinsel Engelliler Koruma Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile birlikte Ortaköy ilçesini ziyaret ederek ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiler.

(Haber Merkezi)

