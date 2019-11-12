Ortaköy’ün içme suyu depoları yenileniyor

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy’de bulunan mevcut su depolarının kapasitelerinin arttırılarak yenileneceğini ifade etti. Yenileme çalışmalarının yarın saat 14.00 da İller Bankası Anonim Şirketi’nin yapacağı ihale sonrası gerçekleşeceğini belirten İsbir, “50 yıldır ilçemizin çilesi olan içme suyu depolarımızı kapasite artırımı yaparak yenileceğiz. Daha önce ilçemiz içerisinde yer alan 5 km’lik içme suyu asbest boru hattını değiştirdik şuanda da inşallah içme suyu depolarımızı yarın yapılacak olan ihale sonrası kapasitelerini arttırarak yenileyeceğiz. ‘Su Hayattır’ ancak tabiî ki suyumuzu da sağlıklı kullanmamız gerek. Yapılacak bu çalışma ile halkımız daha sağlıklı bir içme suyuna kavuşacak” dedi.(Haber Merkezi)