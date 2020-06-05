Ortaköy’ün içme suyu depoları yenileniyor

Ortaköy İlçesinde Mevcut içme suyu depoları 500 ton ve 300 ton kapasiteye ulaştırılarak yenileniyor.

2 Milyon TL. üzerinden ihale edilen ve %50 si Ortaköy Belediye Başkanlığı % 50 si ise İller Bankası tarafından hibe edilen Ortaköy İlçesi içme suyu depolarının yapımına başlanıldı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İSBİR yapmış olduğu açıklamada; bir önceki dönemimizde ilçemiz için sorun haline gelen içme suyu asbest boru hattımızı değiştirerek halkımıza daha sağlıklı bir içme suyu hattı sağladık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek İlçemiz içerisinde konut sayısının artması ve yaz aylarında yaşanan nüfus yoğunluğu nedeniyle İçme suyu depolarımız yenilenmesine ihtiyaç duyduk ve nihayetinde bugün içme suyu depolarımızın yapımına başladık, İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun, dedi.