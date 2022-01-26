Ortaköy’ün bir yatırımı daha ihale ediliyor

21.01.2022 tarihinde alınan ihale onayı ile Ortaköy Yükderesi Göleti ve sulama kanalları proje yapım işi 17 Şubat 2022 günü ihale edilecek.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “4 yıldır ısrarlı takibimiz sonucu ilçemize bir projeyi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yükderesi Göleti ve Sulama Kanallarının yapımı ile ilçemizde 4 bin dönüm araziyi sulama imkânı bulacak, topraklarımızı bolluk ve berekete kavuşturacağız” dedi. (Haber Merkezi)

