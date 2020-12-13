Ortaköy’e tekstil atölyesi yapılacak

Ortaköy’e e 150 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi yapılacak.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizde istihdamı arttırmak, ilçe halkına ekonomik katkılar sağlamak ve ilçemizden şehirlere olan göçün ününe geçebilmek için 2019 yılı seçimlerinde vaat ettiğimiz gibi bir iş alanı oluşturduk” dedi.

Tekstil atölyesi için gerekli kaynak ve alanının hazır olduğunu kaydeden İsbir, “İnşallah kısa süre içerinde çalışmalarımızı tamamlayıp 2021 yılı içerinde tekstil atölyemizin açılışını gerçekleştirerek ilçe ekonomimizi canlandırmış olacağız” şeklinde açıklamada bulundu. (Haber Merkezi)