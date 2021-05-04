Ortaköy’e tekstil atölyesi 

İlçenin ekonomik olarak canlanması ve istihdam sağlanması amacıyla Ortaköy Belediye Başkanlığı’nca gerçekleştirilen tekstil atölyesi projesinin inşaat yapımına başlandı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 2014 yılından beri ilçeye değer katmak ve ilçe halkına huzur ve rahatlık sağlamak için birçok projeye imza attıklarını belirterek, “Birçok sosyal ve kültürel etkinlik düzenledik. Şimdi ise ilçemizin ekonomisini canlandırmak ve iş istihdamı sağlamak amacıyla tek vardiya halinde çalışılması halinde 100 aileye ekonomik katkı sağlayacak tekstil atölyesi yapımı için çalışmalarımıza başladık. 2019 seçimlerinde halkımıza iş alanları oluşturma hususunda vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. 2 ay gibi bir süre içerisinde inşaatımızı tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi. (Haber Merkezi)