Ortaköy’e su kaçağı tespit cihazı alındı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir konuyla ilgili bir açıklama yaparak Belediye’ye su kaçaklarının tespitini sağlayacak olan cihazı kazandırmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Suyun ilçeleri için önemine değinen İsbir, “İlçemizde yaşanan su kayıplarından dolayı zaman zaman tespit amacıyla birkaç yeri kazmak, bunun ile birlikte her yerde ayrı ayrı kepçe çalıştırmak ve iş gücü kullanmak zorunda kalıyorduk, Kayıp olan su, asfalt, yakıt, insan gücü. Bunları hepsi milli servet. İmkansızlıklarımıza rağmen su kayıplarının tespiti, daha hızlı ve daha programlı çalışmak amacıyla Belediye Başkanlığımıza 75 bin TL değerinde su kaçak tespit cihazı kazandırarak ilçe halkımızın kullanımına sunduk, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

(Bülent USLU)

