Ortaköy’e sinema ve toplantı salonu

Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde bulunan 100. Yıl İlkokuluna giderleri bir takım kurum/kuruluş ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanan Sinema ve Toplantı Salonu yapıldı.

Salon İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Ateş, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İsbir, İlçe Emniyet Amiri Yunus Emre Çetinkaya, Jandarma Komutanı Gökhan Çevik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Ünal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk İsbir ve okul müdürlerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.



Uzun zamandır hayalini kurdukları sinema ve toplantı salonuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen 100. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa İskender Erken törende yaptığı konuşmada; “Öğrencilerimizin sinema izleyeceği, tiyatro etkinliklerini ve toplantılarımızı yapacağımız bu güzel salonumuzun yapımında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen kurum/kuruluş ve hayırsever vatandaşlarımıza, ayrıca bu yardım ve desteklerin okulumuza ulaşmasında çok büyük emekleri olan İlçe Milli Eğitim Müdürü İnsan İsbir, anasınıfı öğretmeni Feray Koyunoğlu İsbir, desteğini esirgemeyen Müdür Yardımcım Volkan Toy ve emeği geçen herkese şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Okulumuza ve İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından sinema ve toplantı salonunun açılışı yapıldı.



(Mehmet DALAR)

