Ortaköy’e mavi servi ağaçları dikiliyor

Yapılar çalışmayla ilgili bir açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemiz Çorum ilinin güneydoğusunda ve büyük bir bölümü ormanlık alanlar ile kaplı. İlçemize gelen ziyaretçilerimiz doğamızın yeşilliğine hayran kalıyor. Bizler de istedik ki bu yeşil güzellik ilçe içerisinde de devam etsin ve ilçemiz mavi servi ağaçları ile de ziyaretçilere rahatlık ve huzur versin. Bu sebeple ilçemizin girişinden çıkışına kadar çift taraflı olarak 2 km boyunca cadde kenarında bulunan kaldırımlarımıza mavi servi ağaçları dikiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

