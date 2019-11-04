Ortaköy’e ilk otel projesi

Ortaköy Belediye Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu “Bir Hitit Başkenti Şapinuva” otel projesi kapsamında ilçeye içerisinde 12 odası, teras kafesi, kütüphanesi ve zemin kısmında dükkânların bulunduğu bir otel yapılacak.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yapmış olduğu açıklamada, “İlçemizde misafirlerimizin ve ilçemize ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği bir tesisimiz yoktu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımıza projemizi sunduk, onlar da değerlendirmelerini yaparak projemizi kabul ettiler” dedi.

60 yıllık ilçe için büyük eksikliği hissedilen ve OKA Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına dahil edilerek ‘Bir Hitit Başkenti Şapinuva’ otel projesine destek olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden İsbir, “İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)