Ortaköy’e bir destek de Amasya Belediyesi’nden
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, gittiği her ziyarete ilçesinin güzelleşmesi ve halkının daha güzel ilçe koşullarında yaşaması için bireysel ilişkilerini en iyi şekilde kullanan başkanların en önünde geliyor.
Ortaköy 23.10.2020, 22:58
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Başkan Taner İsbir’in geçtiğimiz haftalarda da ziyaret ettiği Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile ilçenin ihtiyaçları konusunda sohbet ederek, destek istemişti. Amasya Belediye Başkanı Sarı, bu istek karşısında duyarsız kalmayarak park bahçe yapımında kullanılmak üzere bir kamyon malzeme desteğinde bulundu.
Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, “Değerli dostum Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’ya bu jestinden dolayı Ortaköy halkı adına teşekkür ederim” dedi.
(Haber Merkezi)
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