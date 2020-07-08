Ortaköy’e 6. Park
Ortaköy ilçe merkezinde atıl durumda bulunan alan, Ortaköy Belediyesi’nin çalışmaları ile rahat bir oyun alanı ve parka dönüştürülerek ilçeye kazandırıldı.
Ortaköy 08.07.2020, 19:46
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Ortaköy’de Başkan Taner İsbir’in 6. yılında yaptırdığı 6. park olarak da bilinen park, çevre düzenlemesi ve oyun alanı ile ilçeye ayrı bir güzellik kattı.
Taner İsbir yaptığı açıklamada; “Görevimiz Şehr/ül Emin’i olduğumuz ilçemizi geliştirip güzelleştirerek ilçe halkına huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak. Yaptığımız çalışmalar ile de ilçe halkına bunu hissettirmek istiyoruz. İlçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
(Haber Merkezi)
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