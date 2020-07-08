Ortaköy’e 6. Park

Ortaköy’de Başkan Taner İsbir’in 6. yılında yaptırdığı 6. park olarak da bilinen park, çevre düzenlemesi ve oyun alanı ile ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Taner İsbir yaptığı açıklamada; “Görevimiz Şehr/ül Emin’i olduğumuz ilçemizi geliştirip güzelleştirerek ilçe halkına huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak. Yaptığımız çalışmalar ile de ilçe halkına bunu hissettirmek istiyoruz. İlçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

(Haber Merkezi)