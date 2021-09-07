Ortaköy’e 48 çöp konteynırı alındı

Ortaköy Belediye Başkanlığı son olarak ilçenin çeşitli bölgelerinde kullanılmak üzere 48 adet çöp konteyneri alımı yaptı.

Konuyla ilgili bilgi veren Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemiz için yapmış olduğumuz çalışmalarımıza hızımızı kesmeden devam ediyoruz. İlçemizin çeşitli bölgelerinde kullanılmak üzere 48 adet çöp konteyneri temin ettik. İlçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a ve İl Başkanımız Av. Yusuf Ahlatçı’ya ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

