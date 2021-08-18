Ortaköy’den sel bölgesine araç ve personel desteği

Ortaköy Belediyesi, Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bölgeye destek olmak amacıyla bir arazöz ve 3 personel gönderdi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yaşanan sel afetinden sonra Türkeli ilçesine destek olmak amacıyla bir arazöz ve 3 personel görevlendirdiklerini belirterek, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Gün birlikte olma günü ve yaşanan zorlukları aşma günüdür. Bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kayıp edenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi her türlü felaketlerden korusun” dedi. (Haber Merkezi)