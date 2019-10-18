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Ortaköy’den kardeş okula yardım

Ortaköy 100.Yıl İlkokulu her yıl olduğu gibi bu yıl da kardeş okulları olan Ortaköy İncesu Köyü İlkokulu öğrencilerini çeşitli yardımlarla sevindirdi.

Ortaköy’den kardeş okula yardım

Ortaköy 100.Yıl İlkokulu her yıl olduğu gibi bu yıl da kardeş okulları olan Ortaköy İncesu Köyü İlkokulu öğrencilerini çeşitli yardımlarla sevindirdi.

18 Ekim 2019 Cuma 22:21
Ortaköy’den kardeş okula yardım

Anasınıfı öğretmeni Feray Koyunoğlu İsbir’in aracılığıyla hayırsever vatandaşlar ve PTT-DER tarafından gönderilen bot, mont, okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hikaye kitapları Ortaköy Kaymakamı Murat Acar ve eşi Zehra Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İsbir, 100. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa İskender Erken ve Anasınıfı Öğretmeni Feray Koyunoğlu İsbir tarafından Ortaköy İncesu Köyü İlkokulu ziyaret edilerek dağıtıldı.

100. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa İskender Erken yapılan yardımlar nedeniyle hayırseverlere ve PTT-DER Başkanı Onur Karagöl ve emeği geçenlere şahsı ve öğrencileri adına teşekkür ettiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)

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