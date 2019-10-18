Ortaköy’den kardeş okula yardım

Anasınıfı öğretmeni Feray Koyunoğlu İsbir’in aracılığıyla hayırsever vatandaşlar ve PTT-DER tarafından gönderilen bot, mont, okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hikaye kitapları Ortaköy Kaymakamı Murat Acar ve eşi Zehra Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İsbir, 100. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa İskender Erken ve Anasınıfı Öğretmeni Feray Koyunoğlu İsbir tarafından Ortaköy İncesu Köyü İlkokulu ziyaret edilerek dağıtıldı.

100. Yıl İlkokulu Müdürü Mustafa İskender Erken yapılan yardımlar nedeniyle hayırseverlere ve PTT-DER Başkanı Onur Karagöl ve emeği geçenlere şahsı ve öğrencileri adına teşekkür ettiğini ifade etti.

(Haber Merkezi)