Ortaköy’den İdlib’e Destek

Hazırlanan yardım malzemeleri İlçe Kaymakamı Murat Acar, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik ve diğer kamu görevlileri ile vatandaşların katılımı ile İdlib’e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İlçe Kaymakamı Murat Acar, gösterdikleri yardımseverlik, duyarlılık ve kadirşinaslıktan dolayı tüm Ortaköy halkına ve yardımların organizesinde, taşınmasında emeği geçen çalışanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Taner İsbir ise “Türk Milletinin şevkat ve insaniyet duygusu üzerine hiçbir devletin söz söylemeye hakkı yoktur. İçişleri Bakanlığımızın belirtmiş olduğu sloganda da görüleceği üzere daima kardeşlerimizin yanında ve bir aradayız, desteklerini esirgemeyen Ortaköy halkına teşekkür ediyorum” dedi.(Haber Merkezi)