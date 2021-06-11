Ortaköy’deki Şehit Adem Erboyacı Parkı yenileniyor

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçenin yüzünü değiştirmeye devam ettiklerini bildirdi.

İlçe merkezinde yer alan Şehit Adem Erboyacı Parkı’nda incelemelerde bulunan İsbir, ilçe halkının sık kullandığı dinlenme alanlarından olan Şehit Adem Erboyacı Parkı’nı sil baştan yenilediklerini belirterek, “Parkımızı, hem şehidimize hem de ilçemize yakışır bir duruma getireceğiz. Proje çalışmalarımıza başladık” dedi. (Haber Merkezi)

