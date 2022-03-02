Ortaköy’de yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Tatbikata Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Ortaköy Belediye Başkanlığı İtfaiye ve zabıta Amirlikleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ortaköy Devlet Hastanesi sağlık görevlileri de katıldı.

Uygulanan plana göre Ortaköy İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu’nda yangın olduğu varsayılarak, öğrencilere yangın anında uyulması gereken kurallar ile uygulanacak harekat tarzı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye, Emniyet, Jandarma ve sağlık birimleri bir yaralının tahliyesini gerçekleştirdi.

(Bülent USLU)

