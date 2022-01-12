Ortaköy’de toplu sözleşme sevinci
Ortaköy 12.01.2022, 19:19
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Ortaköy Belediyesi ile Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı.
Belediye-İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmesinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Taner Isbir’e, muhasebe müdürümüz Serdar Uysal’a ve bu süreçte bizlere güvenerek destek veren işçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu toplu iş sözleşmemizin tüm çalışanlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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