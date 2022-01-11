Ortaköy’de toplu sözleşme görüşmeleri başladı

Ortaköy Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu sözleşme görüşmeleri başladı.

Ortaköy Belediye Başkanlığı’nda görev yapan kadrolu işçi personeli temsilen Belediye-İş Sendikası ile Belediye Başkanlığı arasında yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinin başladığını belirten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Toplu sözleşme görüşmelerimize başladık. Kısa bir süre içerisinde değerlendirmemizi yaparak sonuca bağlamış olacağız” dedi. (Haber Merkezi)

