Ortaköy’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Hizmet-İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu arasında imzalanan toplu sözleşmede evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu bir personelin maaşı geriye dönük Mart ayı itibariyle 6500 lira brüt 4250 liraya yükseldi.

İmza töreni sonrası bir açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “Peygamber efendimiz bir hadis-i şerifinde ‘işçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz’ buyurmuştur. Belediye Başkanlığımızda görevli işçi personel her ayın 14’ü,memur personel ise ayın 15’i itibariyle maaşlarını almaktadır. Çok şükür ki hiçbir işçi ve memur kardeşimin belediyemizden maaş ve ikramiye alacağı yoktur. Belediye Başkanlığımızın gelirleri yetersiz ve imkânları kısıtlı ancak ben bunları bahane olarak kabul etmiyorum. İlçemin geliştirilip güzelleştirilmesi için ve belediye personelime hak ettiği maaşlarını ödeyebilmek için sürekli bir gayret ve çaba içerisindeyim. Getirilen desteklerin hizmete sunulmasında da belediye personelimin emeği çok büyük” dedi. (Haber Merkezi)

