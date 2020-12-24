Ortaköy’de ticari araçlar ve işyerleri dezenfekte ediliyor

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, covid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir çok alanda tedbirlere devam ettiklerini kaydederek, “Geçtiğimiz günlerde çocuk oyun alanları, kamu binaları ve kamuya açık alanları dezenfekte etmiştik, bugün ise halkın yoğun olarak kullanımında olan ticari araçlar ve işyerlerini dezenfekte ettik. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edelim” dedi. (Haber Merkezi)