Ortaköy’de tekstil atölyesi inşaatı tamamlandı

Ortaköy Belediye Başkanlığı tarafından ilçede iş istihdamını artırmak amacıyla yapılan tekstil atölyesi inşaatı tamamlandı.

6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan tekstil atölyesi 500 m2 kapalı alana sahip ve içerisinde idari büro, yemekhane, iş alanı ve WC ve lavaboları mevcut. Vardiya sistemi ile çalışıldığı takdirde yaklaşık 200 kişiye iş imkânı sağlayacak olan tekstil atölyesi inşaatı 900 bin liraya ihale edilmişti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yapmış olduğu açıklamada, “İlçemizde iş istihdamını artırmak ve yöremize ekonomik canlılık katmak amacıyla projelendirdiğimiz tekstil atölyesi inşaatımızı tamamladık. Önümüzdeki süreç içerisinde ilgilenen firmalar ile görüşme sağlayarak yaklaşık 200 kişiye iş imkânı sağlamış olacağız. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya ilçe halkım adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

