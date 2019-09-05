Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100278
ALTIN
277.723
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0125
EURO
6.2838

Ortaköy’de su içme depoları yenileniyor

Ortaköy’de 50 yıllık içme suyu depoları hacimleri artırılarak sil baştan yenileniyor.

Ortaköy’de su içme depoları yenileniyor

Ortaköy’de 50 yıllık içme suyu depoları hacimleri artırılarak sil baştan yenileniyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:31
Ortaköy’de su içme depoları yenileniyor

Ortaköy’de 50 yıllık içme suyu depoları hacimleri artırılarak sil baştan yenileniyor. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ,kaynak yenilemesinin ve  su depolarının yapımı çalışmalarının ihale aşamasına geldiğinin müjdesini vererek, “Ortaköy İlçesinde konut sayının artması ile mevcut su depolarının yetersiz kalması, ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelmesi, özellikle yaz aylarında ilçeye de yaşanan ziyaretçi nüfus yoğunluğu nedeniyle önümüzdeki yıllarda içme suyu sıkıntısı çekilmemesi için mevcut depoların yenilenmesi gerekliliği hissediliyor. Bu yıl içinde çalışmalarımıza başlayıp Ortaköy ilçesine yakışır su depoları yapılacağını belirterek  ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Kayıp olarak aradığı eşi iş görüşmesine gitmiş
Kayıp olarak aradığı eşi iş görüşmesine gitmiş
Asar’da coşkulu şenlik
Asar’da coşkulu şenlik
İsbir’den Amasya Belediyesi’ne ziyaret
İsbir’den Amasya Belediyesi’ne ziyaret
Vali Çiftçi’den Ortaköy’e ziyaret
Vali Çiftçi’den Ortaköy’e ziyaret
Mansur Yavaş’a Ortaköy daveti
Mansur Yavaş’a Ortaköy daveti
Yoldan çıkarak kamyona çarptı
Yoldan çıkarak kamyona çarptı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim