Ortaköy’de su içme depoları yenileniyor

Ortaköy’de 50 yıllık içme suyu depoları hacimleri artırılarak sil baştan yenileniyor. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ,kaynak yenilemesinin ve su depolarının yapımı çalışmalarının ihale aşamasına geldiğinin müjdesini vererek, “Ortaköy İlçesinde konut sayının artması ile mevcut su depolarının yetersiz kalması, ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelmesi, özellikle yaz aylarında ilçeye de yaşanan ziyaretçi nüfus yoğunluğu nedeniyle önümüzdeki yıllarda içme suyu sıkıntısı çekilmemesi için mevcut depoların yenilenmesi gerekliliği hissediliyor. Bu yıl içinde çalışmalarımıza başlayıp Ortaköy ilçesine yakışır su depoları yapılacağını belirterek ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.