Ortaköy’de renkli kutlama

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile ilçedeki okulları ziyaret etti.

Başkan İsbir, okul ziyaretlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün geleceğin teminatı olan nesilleri vatan, millet, din ve devlet ülküsü içerisinde yetiştiren öğretmenlere minnet duygularının ifadesi olduğunu söyledi.



Öğretmenlik mesleğinin kaynağını sevgiden alan, dünyanın en saygın mesleklerinden birisi olduğunu ifade eden Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, şöyle konuştu:“Çocuklarımızın ve gençlerimizin aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği öğretmenlerimizin ellerindedir. Onların bu büyük sorumluluğun bilincinde olarak, görevlerini bundan sonra da üstün bir vazife anlayışı içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum”

Başkan İsbir çeşitli hediyeler ve çiçek takdim ettiği öğretmenlerle birlikte pasta da kesti.

(Volkan SINAYUÇ)

