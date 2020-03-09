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Ortaköy’de “proje süreci ve güncel hibe çağrıları” anlatıldı

Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Ortaköy Kaymakamlığı’nda “bilgilendirme eğitimi” düzenlendi.

Ortaköy’de “proje süreci ve güncel hibe çağrıları” anlatıldı

Çorum Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Ortaköy Kaymakamlığı’nda “bilgilendirme eğitimi” düzenlendi.

09 Mart 2020 Pazartesi 20:30
Ortaköy’de “proje süreci ve güncel hibe çağrıları” anlatıldı

Avrupa Birliği ve hedefleri, Erasmus+ Programları, güncel hibe çağrıları, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı hibe çağrıları, AB süreci ve temel hatlarıyla proje yazımı aşamaları konuları işlendi.

Ortaköy Kaymakamı Murat Acar ve AB Proje ve Dış İlişkiler Bürosu’ndan Dilek Bilgin’in açılış konuşmalarını yaptığı eğitim toplantısına ilçede görevli çeşitli kademelerdeki kamu personeli, öğretmenler ve değişik kurumların proje birimleri görevlilerinden oluşan yaklaşık 35 personel katıldı.

Eğitimin ilk bölümünde Dilek Bilgin tarafından proje döngüsü ve genel olarak proje yazma konusunda bilgiler verilirken, 2. bölümde ise Dilek Şen Ateş tarafından güncel hibe çağrıları açıklandı ve desteklenen faaliyetler ve ilgili programların bütçesi anlatıldı.

Programın devam eden kısmında Halim Fazla, AB ve Türkiye’nin AB sürecini anlatırken, son olarak Muhammed Lokman Tosun Erasmus+ Ana Eylem Planları konularında bilgi vererek toplantıyı bitirdi.

(Haber Merkezi)

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